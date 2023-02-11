Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, покинувших страну после рождения детей

В Аргентине миграционная служба начала отменять и приостанавливать действие ВНЖ для россиян, которые получили вид на жительство в стране через рождение детей, но при этом в Аргентине не живут.
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