#ВыбирайТверское: интерьер в вашем доме от тверских производителей Итальянские кухни, скандинавские диваны, немецкие столы и стулья – все эти приевшиеся слуху рекламные слоганы, отсылающие нас к европейской мебели, на слуху в последние годы.