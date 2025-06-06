#ВыбирайТверское: интерьер в вашем доме от тверских производителей Итальянские кухни, скандинавские диваны, немецкие столы и стулья – все эти приевшиеся слуху рекламные слоганы, отсылающие нас к европейской мебели, на слуху в последние годы.
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