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  • Михаил Мамонов
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  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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Харин о переходе в Европу: «Если будет предложение, рассмотрю его. С детства мечтал играть за «Барселону»

– В сборной несколько ребят играют за границей. Хотели бы и вы уехать куда-нибудь в Европу? Может быть, общались на эту тему с Головиным, Миранчуком, Захаряном?  – С ребятами общался только о том, как у них проходит тренировочный процесс.

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