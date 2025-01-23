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Вероятная дата выхода DOOM: The Dark Ages, судьба MMO по Horizon, «Капитан Блад» жив…

Вероятная дата выхода DOOM: The Dark Ages, судьба MMO по Horizon, «Капитан Блад» жив…

Французский портал Gamekult преждевременно опубликовал статью о DOOM: The Dark Ages, южнокорейское издание MTN рассказало о судьбе Project H от NCSoft, разработчики из студии S-GAME опубликовали новый трейлер Phantom Blade Zero, «Приключения капитана Блада» обзавелись официальной датой релиза, Bandai Namco сворачивает вселенную Unknown 9, Paramount уже определилась с датой премьеры «Соника 4».

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