🤝 Крымские эфирные и растительные масла могут выйти на китайский рынок Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, президент Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий сообщил, что на встречу в Китае крымские специалисты привезли 15 наименований продукции — эфирные и растительные масла, а также кремы.