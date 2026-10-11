🤝 Крымские эфирные и растительные масла могут выйти на китайский рынок Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, президент Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий сообщил, что на встречу в Китае крымские специалисты привезли 15 наименований продукции — эфирные и растительные масла, а также кремы.
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