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FiNE NEWS

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Дело об убийстве Тупака Шакура завершилось пожизненным приговором

Суд в Лас-Вегасе вынес приговор Дуэйну «Киффи Ди» Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. 63-летний обвиняемый получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет.

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