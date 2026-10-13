Дело об убийстве Тупака Шакура завершилось пожизненным приговором

Суд в Лас-Вегасе вынес приговор Дуэйну «Киффи Ди» Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. 63-летний обвиняемый получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет.