Еще раз о саудитском «отказе от нефтедолларовой системы»

На прошлой неделе появился ряд сообщений, предполагавших расторжение американо-саудовского нефтедолларового соглашения и высказывались предположения о том, что Саудовская Аравия намерена продавать нефть на мировых рынках в разных валютах, включая юань.
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