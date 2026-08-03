Биография Виктора Цоя попала под маркировку в России

Мера коснулась еще ряда книг Российский книжный союз расширил перечень литературных произведений, в которых упоминаются наркотические средства и подлежащих обязательной специальной маркировке, сообщает "Коммерсантъ".
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