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Биография Виктора Цоя попала под маркировку в России

Биография Виктора Цоя попала под маркировку в России

Мера коснулась еще ряда книг Российский книжный союз расширил перечень литературных произведений, в которых упоминаются наркотические средства и подлежащих обязательной специальной маркировке, сообщает "Коммерсантъ".

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