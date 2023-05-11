Как очередность рождения ребёнка влияет на его дальнейшую судьбу: неожиданные факты

Считается, что порядок появления детей в семье определяет дальнейшую судьбу каждого из них. Психологи, врачи и генетики сходятся во мнении, что очередь рождения всё-таки влияет на человека.
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