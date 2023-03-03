«Аэрофлот» намерен содействовать развитию авиаперевозок и туризма в Красноярском крае

«Аэрофлот» в рамках Красноярского экономического форума, который проходит в Красноярске с 1 по 3 марта, подписал два меморандума, направленных на повышение доступности авиаперевозок и туризма в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.
«Аэрофлот» в рамках Красноярского экономического форума, который проходит в Красноярске с 1 по 3 марта, подписал два меморандума, направленных на повышение доступности авиаперевозок и туризма в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.
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