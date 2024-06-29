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Царьград

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Труд и народные традиции: в Челябинской области решали, как отвлечь детей от гаджетов и сделать патриотами

Труд и народные традиции: в Челябинской области решали, как отвлечь детей от гаджетов и сделать патриотами

В регионе прошёл круглый стол по проблемам духовно-нравственного воспитания.Мероприятие состоялось в рамках II регионального фестиваля традиционных духовных ценностей "Троица в Троицке".

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