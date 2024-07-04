🕯 В Феодосии передали останки участника ВОВ его родственникам Пискунов Василий Игнатьевич родился в 1910 году, в 31 год ушёл на войну.
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🕯 В Феодосии передали останки участника ВОВ его родственникам Пискунов Василий Игнатьевич родился в 1910 году, в 31 год ушёл на войну.