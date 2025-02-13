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Три эксперта МАГАТЭ, вернувшиеся на ЗАЭС, продолжат выполнять функции наблюдения

Три эксперта МАГАТЭ, вернувшиеся на ЗАЭС, продолжат выполнять функции наблюдения

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вернувшиеся на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) после сорванной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ротации, продолжают выполнять функции наблюдения и оценки состояния безопасности станции до возобновления ротации, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
И передавать данные укропитекам......😡😡😡😡
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23 час.
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