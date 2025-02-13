Три эксперта МАГАТЭ, вернувшиеся на ЗАЭС, продолжат выполнять функции наблюдения

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вернувшиеся на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) после сорванной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ротации, продолжают выполнять функции наблюдения и оценки состояния безопасности станции до возобновления ротации, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.