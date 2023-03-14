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Технические работы начались на сайте Пулково утром 14 марта

Пассажирам рекомендуют обращаться по поводу рейсов напрямую к представителям авиакомпаний. Специалисты проведут технические работы на сайте Пулково с 11:00 до 12:00 14 марта.

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