Технические работы начались на сайте Пулково утром 14 марта

Пассажирам рекомендуют обращаться по поводу рейсов напрямую к представителям авиакомпаний. Специалисты проведут технические работы на сайте Пулково с 11:00 до 12:00 14 марта.
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