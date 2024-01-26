Правда ли, что женщинам дают меньшие сроки за убийства

Виктор Белогорцев

• Молодая мама Алёна Лоскуткова выбросила из окна свою дочь. Матриархальный суд наказал её годом ограничения свободы, заключавшемся в отсутствии права перемещаться по стране. • Татарстан. Село Новый Кинер. Женщина запаковала ребёнка в полиэтиленовый мешок отчего ребёнок умер от асфиксии (удушья). Наказание: 3 года. Условно. • Чита. Женщина утопила новорожденного ребёнка в унитазе. Наказание: 2 года. Условно. • Ярославль. Женщина выбросила ребёнка в мусорный бак. Ребёнок умер от переохлаждения. Наказание: 2 года. Условно. • Галина Рябкова выбросила с 15 этажа двоих детей. Осуждена к психиатрическому лечению. • Мать из Якутии выбросила ребёнка голым на мороз. Наказание: 2 года. Условно. • В Малопургинском районе, Удмуртия, женщина так же выбросила ребёнка на улицу. А дело было 15 января. Ребёнок замёрз. Наказание: 1 год. Условно. • Новосибирская область. Оксана Кошкарёва удавкой удушила ребёнка. Наказание: 1,5 года заключения в колонии-поселении. • Липецк. Женщина перерезала ребёнку горло ножом, а так же разбила череп. Труп младенца хранила несколько месяцев в холодильнике. Наказание: 2 года. Условно. • Нижний Новгород. Починковский район. Женщина утопила ребёнка в тазу, после выбросила тело на помойку. Наказание: 2 года. Условно. • Новочебоксарск. Женщина задушила 2-х месячную дочь. Наказание: 1 год. Условно. • Архангельск. Смирнова задушила ребёнка, заткнув ему рот кляпом из тряпок. Тело хранила в морозилке в течении 5 лет. Наказание: 1 год, 10 месяцев. Условно. • Суздаль. Женщина выбросила новорожденного в окно. Наказание: 2 года, 6 месяцев. Условно. • Саранск. Женщина утопила ребёнка в ванной. Труп хранила в холодильнике. Наказание: 2 года. Условно. • В Новокузнецке Зоя Тимофеева бросила новорожденного ребёнка в печь. Наказание: 2 года, 8 месяцев. Условно. • В Карачаево-Черкесии женщина уморила ребёнка голодом и холодом. Официальная причина смерти – бронхопневмония. Труп ребёнка выбросила в полуразрушенную пристройку во дворе и скрылась. Наказание: 1 год, 4 месяца. Условно. • Приморье. Пожарский район. Женщина забила новорожденного ребёнка до смерти. Наказание: 2 года. Условно. • Татарстан. Женщина выбросила ребёнка в канализацию Наказание: 3 года. Условно. • Иркутская область. Юлия Литвинова выбросила ребёнка в мусоропровод. Наказание: 1,5 года лишения свободы. Условно. продолжить? мужику за подобное пожизненное грозит