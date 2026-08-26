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Происшествия

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В Иркутской области предстанет перед судом обвиняемый в убийстве, совершенном 9 лет назад

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из ОМВД России по Чунскому району установили обстоятельства убийства, совершенного 9 лет назад.

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