«Оплакиваю потерю невинности»: Jay-Z отреагировал на обвинения в изнасиловании 13-летней

Популярный американский рэпер и продюсер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) рассказал, что ему жаль своих детей, которым придется переживать скандал из-за якобы изнасилования им 13-летней девочки в 2000 году.
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