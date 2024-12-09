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Мода и Шоу-бизнес

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  • Александр Дубков
    пинка под жопуПравда открылась:...
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    "...Он вечно молод и соблазнителен!" пишет автор... Неужели кто-то " соблазняется"?!Высокомерный деду...

«Оплакиваю потерю невинности»: Jay-Z отреагировал на обвинения в изнасиловании 13-летней

«Оплакиваю потерю невинности»: Jay-Z отреагировал на обвинения в изнасиловании 13-летней

Популярный американский рэпер и продюсер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) рассказал, что ему жаль своих детей, которым придется переживать скандал из-за якобы изнасилования им 13-летней девочки в 2000 году.

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