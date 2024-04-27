Мадрид (WTA). 3-й круг. Швентек сыграет с Кырстей, Самсонова встретится с Киз, Саккари – со Стивенс, Жабер – с Фернандес

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 5 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Третий круг Мэдисон Киз (США) Людмила Самсонова (Россия) Дата проведения 27 апреля, 17.
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