Минцифры планирует усовершенствовать борьбу с обходом блокировок через VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало предложение по усилению контроля за обходом интернет-блокировок посредством VPN-сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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