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Царьград

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Милославская призвала отказаться от однотипных названий фильмов

Милославская призвала отказаться от однотипных названий фильмов

Стася Милославская, известная российская актриса, обратилась к режиссёрам и сценаристам с просьбой пересмотреть подход к выбору названий фильмов, отметив раздражение из-за частого использования однотипных имён и понятия «лето».

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