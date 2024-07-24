Поставки игровых консолей из КНР в РФ выросли вдвое

В июне РФ импортировала из КНР игровые консоли и другое оборудование для видеоигр на рекордную сумму 20,2 млн долларов, которая вдвое превысила аналогичный показатель предыдущего месяца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные китайской статслужбы.