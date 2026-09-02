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Культуромания

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Анна Нистратова: «Стрит-арт наполняет город голосами людей»

Анна Нистратова: «Стрит-арт наполняет город голосами людей»

Нижний Новгород, отметивший в августе 805 лет со дня основания, известен не только как «Столица закатов» — благодаря особому географическому положению на слиянии Волги и Оки.

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