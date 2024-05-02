Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленного ультиматума

Премьер Грузии Кобахидзе отказался от визита в США из-за поставленных ему условий. «Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась.
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