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Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленного ультиматума

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленного ультиматума

Премьер Грузии Кобахидзе отказался от визита в США из-за поставленных ему условий. «Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась.

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