Игрок тульского «Арсенала» Бауэр получит казахстанское гражданство и перейдет в «Спартак» (В. Жаров)

По сообщениям казахстанского журналиста Владимира Жарова немецкий защитник тульского «Арсенала» с казахстанскими корнями Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта, что позволит ему играть за сборную Казахстана.
По сообщениям казахстанского журналиста Владимира Жарова немецкий защитник тульского «Арсенала» с казахстанскими корнями Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта, что позволит ему играть за сборную Казахстана.
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