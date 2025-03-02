Начало марта плотно утрамбовано праздниками и всякими особыми датами. Может, впереди пустые и обезличенные дни? Вообще без праздников? И нынешние – как бы про запас? Поживем – увидим.
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Начало марта плотно утрамбовано праздниками и всякими особыми датами. Может, впереди пустые и обезличенные дни? Вообще без праздников? И нынешние – как бы про запас? Поживем – увидим.