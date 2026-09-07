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Тимати рассказал, почему не ходит на школьные собрания к дочке

Тимати рассказал, почему не ходит на школьные собрания к дочке

Рэпер и его наследница Алиса дали интервью Тимати с дочкой Алисой, фото: соцсетиРэпер Тимати (Тимур Юнусов) редко говорит о личном, но иногда все же делает исключение.

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