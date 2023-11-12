Из Белгородской области регулярно приходят сообщения об обстрелах со стороны Украины. Накануне, 18 декабря, украинские каратели нанесли удар по Белгороду, ракеты были сбиты расчетами ПВО, но избежать жертв и разрушений на земле не удалось.
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