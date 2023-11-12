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Обстрел Белгорода, последние новости Белгородской области 19 декабря: куда попали ВСУ, подробности ракетной атаки сегодня, 19.12.2022

Обстрел Белгорода, последние новости Белгородской области 19 декабря: куда попали ВСУ, подробности ракетной атаки сегодня, 19.12.2022

Из Белгородской области регулярно приходят сообщения об обстрелах со стороны Украины. Накануне, 18 декабря, украинские каратели нанесли удар по Белгороду, ракеты были сбиты расчетами ПВО, но избежать жертв и разрушений на земле не удалось.

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