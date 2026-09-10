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«Оил Ресурс» не смог выплатить 13,97 млн рублей купонного дохода

«Оил Ресурс» не смог выплатить 13,97 млн рублей купонного дохода

Неисполненные обязательства перед владельцами облигаций составили 13,97 млн рублей. Технический дефолт зафиксирован из-за отсутствия средств на расчетном счете компании.

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