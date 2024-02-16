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Бывший офицер ВСУ предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

Бывший офицер ВСУ предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

Экс-командир «Айдара» Дикий предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов Бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий в эфире YouTube-канала Espreso предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов.

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