Конфискованные в Сочи автомобили отправлены на фронт

В числе переданных машин Toyota Sia, Hyundai Santa Fe, Toyota Alphard и две Honda Stepwagon. Они были задержаны на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни и на территории города совместно с полицией.
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