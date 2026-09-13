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Царьград

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Китай просил у России скидку на газ - ответ оказался неожиданным

Китай просил у России скидку на газ - ответ оказался неожиданным

После встречи с Си Цзиньпином Путин дал неожиданное распоряжение, пишет Baijiahao. В КНР сочли это ответом на свою просьбу дать скидку на газ.

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Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Китайцы хитрый народ, под себя все гребут. Россия и так уже почти не стала ресурсным придатком Китая. Дружба дружбой, но денежки врозь. Пусть цены сравнят  по нашим ресурсам и мировые. Оборзели "друзья" китайцы.