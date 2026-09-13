Китай просил у России скидку на газ - ответ оказался неожиданным

После встречи с Си Цзиньпином Путин дал неожиданное распоряжение, пишет Baijiahao. В КНР сочли это ответом на свою просьбу дать скидку на газ.
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Оне бескорыстно любя деньги!
Правильно Китай хитро мудрый народ ,лиж бы им в карман ,кого бы обьегорить
Китайцы хитрый народ, под себя все гребут. Россия и так уже почти не стала ресурсным придатком Китая. Дружба дружбой, но денежки врозь. Пусть цены сравнят по нашим ресурсам и мировые. Оборзели "друзья" китайцы.