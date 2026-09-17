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Царьград

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Собака привела к телу: Задержан сожитель убитой модели и участницы "Миссис Россия - Вселенная"

Собака привела к телу: Задержан сожитель убитой модели и участницы "Миссис Россия - Вселенная"

В Подмосковье расследуют резонансное убийство. Две недели 39-летняя Наталья - психолог, стилист и в прошлом модель, участница конкурса "Миссис Россия - Вселенная" - числилась пропавшей.

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