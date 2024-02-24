Зарядки старых ноутбуков Toshiba попали под отзыв из-за сильного перегрева — эт...

Зарядки старых ноутбуков Toshiba попали под отзыв из-за сильного перегрева — это может привести к пожару или ожогамНа этой неделе компания Dynabook Americas (ранее Toshiba) объявила о начале кампании по экстренному отзыву 15,5 млн адаптеров питания переменного тока для ноутбуков Toshiba, которые были проданы в США и Канаде в период с апреля 2008 года по апрель 2014 года.