Британская Ambrey сообщила о возможном захвате связанного с ОАЭ судна

В акватории Оманского залива зафиксирован инцидент с возможным захватом коммерческого судна.Согласно данным британской морской разведывательной компании Ambrey, танкер под панамским флагом, имеющий отношение к Объединенным Арабским Эмиратам, подвергся нападению в 94,5 километрах от иранского порта Джаск.