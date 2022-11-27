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Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК, «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Промитеасом»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча. «Панатинаикос» примет ПАОК, «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Промитеасом».

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