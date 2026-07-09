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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велогонщица Евланова: «Визу выдали за день до старта командных дисциплин на ЧЕ. Летела с тремя пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек»

Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатов Европы в Германии.

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