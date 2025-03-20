ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Сотрудниками правоохранительных органов была задержана 28-летняя жительница Джанкойского района Республики Крым, которая осуществляла сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов ВС России на территории полуострова.
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