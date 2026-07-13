Срочно! К чему Зеленский готовит всю Украину: приближается самое страшное время

Увольнение премьер-министра связывается с отсутствием надежд на мирное окончание конфликта. В связи с этим Зеленский принял решение о перестройке правительства для более эффективной подготовки страны к потенциальным трудностям.
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