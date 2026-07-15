ЕС просит США снять 15‑процентные пошлины с сотен товаров — от сыров до медтехники

Европейская комиссия подготовила масштабное предложение для Вашингтона: Брюссель просит освободить от 15‑процентной пошлины сотни экспортных товаров из ЕС — от знаменитых сыров и вин до промышленных роботов и медицинских изделий.
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