Эмбарго по-латвийски: о зерновой шизофрении обитателей Рижского взморья

Фото: logirus.ru В Латвии запретили импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, в Литве и Польше предлагают закрыть и её транзит С учётом ужесточения транзитных санкций Литвы в отношении Калининградского региона РФ, похоже, в Латвии решили «захватить» экспортный транзит российского зерна.