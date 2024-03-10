Эмбарго по-латвийски: о зерновой шизофрении обитателей Рижского взморья

Фото: logirus.ru В Латвии запретили импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, в Литве и Польше предлагают закрыть и её транзит С учётом ужесточения транзитных санкций Литвы в отношении Калининградского региона РФ, похоже, в Латвии решили «захватить» экспортный транзит российского зерна.
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