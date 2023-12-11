Отопление за копейки! Повторит любой, кто может скрутить два провода между собой

Модест

Была уже эта тема, старый баян. Имеет смысл только как аварийная система для защиты радиаторов при отключении центрального отопления. Мощность одной секции биметаллического радиатора составляет 180 ватт, т.е. эта конструкция может заменить не более трёх секций радиатора, что явно недостаточно для поддержания нормального температурного режима в помещении. При существенном увеличении мощности электрообогрева можно разориться на оплате электроэнергии. Если уж совсем невмоготу от центрального отопления и хочется использовать электричество, то будет разумней установить инфракрасные излучатели вроде такого: