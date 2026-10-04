«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область, призовут к ответу Ветеран СВО Алексей Живов: «Маховик следствия будет работать „на максималках“.
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Нужно возрождать Погран войска и Морчасти Погран войск , иначе граница так и будет дырявой . Граница не защищена практически ни где , ни на море , ни на земле , ни в воздухе . Как можно было не заметить полчища войск на границе , ФСБ вообще чем занимаются ?
Больший маразм в МО, чем случился с Никитушкиным даже вообразить сложно. 6-го августа 2024 года полчища ВСУ вторгаются в Курскую область по вине, в том числе, этого вояки, а через 4 месяца его же и возводят в генерал-майоры. Тому подлецу, который написал представление на повышение, тому сволочу, который согласовал это представление и тому негодяю, который включил Никитушкина в общий реестр на подпись Президенту для присвоения звания и награды, надо яйца оторвать за тех ребят и гражданских, которые погибли на Курской земле.
Вешать надо. ВЕШАТЬ. С полной конфискацией ВСЕГО имущества всей семьи.
Сержу Никитушкина знаю с 2004г. "Привел" майора никитушкина в ГУБПиСВ ВС РФ пом. НГУ по развитию УТСиТСО А.С.Лебедь. Найти человека с IQ ниже себя (80-85...) было трудно, но А.С. смог. Вреда развитию методологии БП больше, чем эта сладкая парочка нанести было невозможно.
Не удивлюсь если им всем премию, многомилионную...
сейчас накосячил военный значить и на войне накосячит..ущерб в разы больше будет..плохой начальник, только воровать горазд..