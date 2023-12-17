Авторы Mortal Kombat 1 желают вам кровавого Рождества: в игру добавили праздничное фаталитиMortal Kombat 1 наносит несколько праздничных ударов в связи с предстоящим выходом третьего сезона контента вторжения – еще одно сезонное фаталити доступно для распространения веселого настроения.