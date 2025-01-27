В России захотели отменить мораторий на проверки делающих аборты клиник. Соответствующее предложение члены комитета Госдумы по охране здоровья направили председателю правительства Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.
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