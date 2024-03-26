Минприроды: В России сортируется более 50% бытовых отходов

По итогам прошлого года в России сортируется более половины твердых коммунальных отходов. Об этом 26 марта заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающий среды.
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