Фетисов: Кубок мира в 2028 году с возможным участием сборной России

Вячеслав Фетисов приветствовал решение НХЛ и NHLPA провести Кубок мира в 2028 году без участия IIHF. Он отметил, что это повышает шансы сборной России на участие, несмотря на текущие санкции со стороны Международной федерации хоккея.
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