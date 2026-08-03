ЦСКА снова переплатит за спорный трансфер: почему Жуан Сантос может не заиграть в РПЛ

Алеррандро 2.0?ЦСКА закрыл одну из главных трансферных потребностей лета — атаку. Клуб договорился о переходе форварда «Гезтепе» Жуана Сантоса да Силва, а сумму сделки — 15 млн евро плюс бонусы — подтвердил лично президент турецкого клуба Расмус Анкерсен.
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