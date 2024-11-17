🐥Численность поголовья птицы на фермах Крыма увеличилась в два раза «2024 год не был благоприятен для выращивания зерновых из-за засушливого сезона.
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🐥Численность поголовья птицы на фермах Крыма увеличилась в два раза «2024 год не был благоприятен для выращивания зерновых из-за засушливого сезона.