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В Минобороны заверили, что призывники к участию в СВО привлекаться не будут

В Минобороны заверили, что призывники к участию в СВО привлекаться не будут

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский, заявил, что военнослужащие, призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, – сообщает в четверг, 28 марта, газета «Звезда» В интервью изданию генерал-полковник Бурдинский сказал: «Хочу успокоить призывников и их родителей, знаю, что эта тема часто обсуждается сегодня, но – срок службы по призыву остается неизменным.

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