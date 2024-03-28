В Минобороны заверили, что призывники к участию в СВО привлекаться не будут

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский, заявил, что военнослужащие, призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, – сообщает в четверг, 28 марта, газета «Звезда» В интервью изданию генерал-полковник Бурдинский сказал: «Хочу успокоить призывников и их родителей, знаю, что эта тема часто обсуждается сегодня, но – срок службы по призыву остается неизменным.