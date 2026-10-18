Пользователи «VK Музыка» столкнулись с неполадками из-за удара ВСУ по дата-центру. Наибольший рост жалоб с 09:00 до 10:00 мск поступил из Москвы, Новосибирска и Вологды.
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